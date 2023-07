Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 10.07.2023

Goslar (ots)

Langelsheim/Astfeld

-Papiercontainer durch Feuer beschädigt

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache gerieten am 09.07.23, gegen 22.35 Uhr, zwei in der Goslarsche Str. abgestellte Papiercontainer in Brand. Trotz sofortigen Einsatzes der freiwilligen Feuerwehren aus Langelsheim und Astfeld konnte ein Sachschaden an den Containern nicht verhindert werden.

Das 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar wird die Ermittlungen in diesem Vorfall übernehmen.

Mögliche Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 05321/3390 bei der Polizei in Goslar zu melden.

Langelsheim/Astfeld

-Mit 2,46 Promille auf dem Drahtesel

Trotz erheblichen Alkoholgenusses wollte ein 30-jähriger Astfelder am 09.07.23, gegen 22.55 Uhr, sein Fahrrad nicht stehen lassen.

Auf der Goslarsche Straße fiel er einer Funkstreifenwagenbesatzung auf, die ihn wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrollierten.

Aufgrund eines gemessenen Atemalkoholwertes von 2,46 Promille wurde ihm auf der Wache in Goslar eine Blutprobe entnommen. Hier beleidigte er die einschreitenden Beamten, was ihm eine weitere Strafanzeige einbrachte.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell