POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 09.07.2023

Goslar (ots) - Diebstahl Eine bislang unbekannte Person entwendete im Zeitraum vom 24.06.2023, ca. 08:00 Uhr, bis zum 08.07.2023, ca. 14:45 Uhr, mehrere Dekorationsgegenstände aus Kupfer aus einem Garten in der Straße "Am Sweenhof" in 38723 Seesen / OT Münchehof. Der entstandene Schaden beträgt etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfallflucht Am Samstag, ...

