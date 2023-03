Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - In den Gegenverkehr geraten

Drei schwer verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag bei Geislingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf der B10. Der 19-Jährige fuhr mit seinem Mercedes von Amstetten in Richtung Geislingen. Zeugen beobachteten, dass der Mann in auffälligen Schlangenlinien fuhr. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Fiat Kleinlaster eines 55-Jährigen zusammen. Der 19-Jährige war in seinem Auto eingeklemmt und musste geborgen werden. Bei dem Unfall wurden die beiden Autofahrer, sowie der Beifahrer im Fiat schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Einsatz- und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten zum Unfallhergang an, ebenso eine Blutentnahme beim Unfallverursacher. Die B10 musste bis etwa 23 Uhr voll gesperrt werden. Dabei kam es zu erheblichen Behinderungen. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 0450101 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell