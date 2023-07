Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 09.07.2023

Goslar (ots)

Diebstahl

Eine bislang unbekannte Person entwendete im Zeitraum vom 24.06.2023, ca. 08:00 Uhr, bis zum 08.07.2023, ca. 14:45 Uhr, mehrere Dekorationsgegenstände aus Kupfer aus einem Garten in der Straße "Am Sweenhof" in 38723 Seesen / OT Münchehof. Der entstandene Schaden beträgt etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 08.07.2023, kam es in der Zeit zwischen 05:40 Uhr und 13:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Wilhelmsbad" in 38723 Seesen. Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen PKW Skoda. An dem Skoda entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 800 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 07.07.2023, kam es in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bornhäuser Straße in 38723 Seesen. Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen PKW Ford. An dem Ford entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrolle

Am Samstag, 08.07.2023, wurde gegen 03:40 Uhr in der Granestraße in 38723 Seesen ein PKW durch eine Funkwagenbesatzung des PK Seesen kontrolliert. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass der 25-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Entsprechende Verfahren wurde eingeleitet.

i.A. Weidenfeller, POK

