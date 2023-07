Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 08.07.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom 06.07.2023 auf den 07.07.2023 wurden durch einen unbekannten Täter zwei Reifen eines weißen Pkw Audi mittels unbekanntem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Pkw war zur Tatzeit im Bereich der Scharenbergstraße in Bad Harzburg geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100EUR.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911-110 entgegen.

Versuchter Einbruchdiebstahl in leerstehendes Haus

Im Zeitraum vom 03.07.2023, 16 Uhr, bis zum 07.07.2023, 14 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein leerstehendes Haus im Tennisweg im Ortsteil Westerode ein. Diebesgut konnte dort nicht erlangt werden. Es entstand allerdings geringer Sachschaden an der Hauseingangstür.

