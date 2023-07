Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Upgant-Schott - Einbruch in Vereinsheim

In ein Vereinsheim in Upgant-Schott ist eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 20 Uhr, in der Sebastianstraße gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Sportvereins. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Osteel - Autoscheibe beschädigt

Eine Autoscheibe wurde in Osteel beschädigt. Am vergangenen Mittwoch, 19.07.2023, zerstörten Unbekannte zwischen 18.40 Uhr und 19 Uhr im Reithammer Weg die Seitenscheibe eines Peugeot. Der Wagen stand auf einer Auffahrt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Pedelec gestohlen

Am Freitag ist in der Heerstraße in Norden ein Pedelec gestohlen worden. Das schwarzgraue Rad der Marke Zündapp stand zur Tatzeit hinter einem Wohnhaus. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr. Hinweise auf den Verbleib des Pedelecs nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Verursacher einer Dieselspur gesucht

Die Polizei sucht den Verursacher einer Dieselspur in Norden. Vermutlich am frühen Montagnachmittag verlor ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Straße Glückauf in Richtung Osterstraße über eine längere Strecke Kraftstoff auf der Fahrbahn. Um die Beseitigung der Spur kümmerte sich der Verursacher nicht. Eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin rutschte gegen 14.15 Uhr auf der verschmutzten Straße aus und verletzte sich. Wer die Dieselspur verursacht hat, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Großheide - Autofahrerin verletzt

Bei einem Unfall in Großheide ist am Montag eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 13.40 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein 20-jähriger VW-Fahrer aus einer Parklücke und wollte auf die Straße Neue Drift einfahren. Hierbei übersah er eine 25-jährige Smart-Fahrerin, die dort in Richtung Schloßstraße fuhr, und stieß mit ihr zusammen. Die Smart-Fahrerin wurde leicht verletzt. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit.

