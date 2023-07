Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Unfallverursacher geflüchtet

Marienhafe - Unfallflucht auf Parkplatz

Westgroßefehn - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Unfallverursacher geflüchtet

Auf einem Tankstellengelände in Marienhafe hat sich am Sonntag gegen 15:15 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Ein schätzungsweise 40-Jähriger Fahrzeugführer stieß mit seinem Bulli gegen einen abgestellten Opel. Eine bislang unbekannte Zeugin machte die Halterin des Opels auf den Unfall aufmerksam. Diese sprach kurz mit dem vermeintlichen Verursacher, doch dieser zeigte sich uneinsichtig und fuhr davon. Hinweise auf den Unfallverursacher oder die Zeugin nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Marienhafe - Unfallflucht auf Parkplatz

Vor einem Supermarkt im Mühlenloog in Marienhafe kam es bereits am Samstag, 15.07.2023, zu einer Unfallflucht. Ein orangefarbener VW Golf wurde zwischen 10 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz beschädigt. Es entstand Sachschaden am rechten Außenspiegel. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Westgroßefehn - Von Fahrbahn abgekommen

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist am Samstag in Westgroßefehn von der Fahrbahn abgekommen. Zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein Lkw-Fahrer auf der Schrahörnstraße und geriet in Höhe der Hausnummer 39 nach rechts auf die Berme. Er beschädigte eine Leitplanke und die Berme. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell