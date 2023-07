Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 22.07.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Restaurant

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant am Marktplatz in Aurich. Nachdem durch die Täter ein Fester geöffnet wurde, entwendeten diese aus dem Restaurant eine Geldkassette mit Bargeld. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Aurich unter 04941/6060 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Körperverletzung in Kneipe

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 2 Uhr in einer Kneipe im Carolinengang zu einer Körperverletzung. Eine 25-jährige Frau aus Aurich bewarf eine Angestellte mit einem Glas, die dadurch leicht verletzt wurde. Des Weiteren schlug die Beschuldigte einem Mann mit der Hand ins Gesicht. Dieser wurde ebenfalls leicht verletzt. Da die Verursacherin auch durch die hinzugezogene Polizei nicht zu beruhigen war und ein erteilter Platzverweis missachtet wurde, wurde die Beschuldigte in Gewahrsam genommen. Gegen die Beschuldigte wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Sachbeschädigung an Schule

Bereits zum wiederholten Male wurde in den vergangenen Tagen eine Schule am Extumer Weg in Aurich beschädigt. Durch einen unbekannten Täter wurde ein Fenster der Schule mit einem Stein beworfen, sodass dieses und die Außenjalousie beschädigt wurden. Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Aurich unter 04941/6060 in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Hagermarsch - Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr kam es in Hagermarsch zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 73-jähriger Mann aus Erbach in Hessen mit seinem PKW auf der Hagermarscher Straße von Hage in Richtung Dornum. Beim Abbiegen in die Straße Alter Postweg stieß er mit dem entgegenkommenden PKW einer 54-jährigen Frau aus Dornum zusammen. Das Fahrzeug der Frau schleuderte im Anschluss an den Zusammenstoß von der Fahrbahn und stieß gegen den PKW eines 66-jährigen Mannes aus Remagen, welcher in der Straße Alter Postweg stand. Die 54-jährige Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik. Die beiden Männer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an den drei Fahrzeugen.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - 14-jähriger Junge bei Ladendiebstahl erwischt Am Freitagnachmittag um 16:20 Uhr versuchte ein 14-jähriger Junge aus Norden aus einem Supermarkt in der Gewerbestraße in Norden 13 Dosen eines Energy-Getränkes zu entwenden. Der Diebstahl wurde von einem Angestellten des Marktes beobachtet. Der Junge wurde daraufhin angesprochen und angehalten. Die Polizei wurde auch hinzugezogen. Ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen wurde eingeleitet. Zudem wurde er durch die Polizei an die Erziehungsberechtigte übergeben.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Esens (Bensersiel) - Unfallflüchtiger gesucht

Im Rahmen eines Verkehrsunfalls wurde in der Straße "Alter Sielweg", in Bensersiel, ein geparkter grauer Cupra Leon beschädigt. Der unbekannte Verursacher ist anschließend weggefahren, ohne den Unfall zu melden. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Samstag, 8 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in dem Bereich etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Sachbeschädigung

Durch eine unbekannte Person wurde im Sandvariger Weg, in Friedeburg, ein Blumenkübel gegen die Wundschutzscheibe eines blauen VW Golfs geworfen. Hierdurch wurde diese beschädigt. Der Vorfall ereignete sich von Freitagabend, 19 Uhr, bis Samstagnacht, 2:30 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

