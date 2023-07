Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Im Supermarkt Geldbörse gestohlen

Norden - E-Scooter entwendet

Großefehn - Unfallflucht aufgeklärt

Aurich - Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Im Supermarkt Geldbörse gestohlen

Am Samstag ist eine 63-jährige Frau in einem Supermarkt in Norden Opfer eines Diebstahls geworden. Die Frau besuchte gegen 13 Uhr einen Supermarkt in der Gewerbestraße, als Unbekannte ihr während des Einkaufens unbemerkt die Geldbörse entwendeten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - E-Scooter entwendet

Ein E-Scooter ist in der Posthalterslohne in Norden gestohlen worden. Das Elektrokleinstfahrzeug stand vor einer Haustür, als Unbekannte es entwendeten. Die Tatzeit ist zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Unfallflucht aufgeklärt

Eine Unfallflucht in Ostgroßefehn konnte aufgeklärt werden. Bei dem Verkehrsunfall war am Dienstag an einem BMW im Verlaatsweg ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden. Der Verursacher war im Anschluss unerkannt geflüchtet. Eine Frau hatte den Unfall beobachtet und meldete sich auf einen Zeugenaufruf am Donnerstag bei der Polizei. Aufgrund ihres Hinweises konnte der Verursacher ermittelt und die Tat aufgeklärt werden. Den 60-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Ein 26-jähriger Mann auf einem E-Scooter ist am Donnerstag im Rahmen einer Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten worden. Die Beamten kontrollierten den E-Scooter-Fahrer gegen 19 Uhr auf dem Radweg der Johannes-Diekhoff-Straße. Der Mann stand offenbar unter Drogeneinfluss. Zudem wurden bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurden beschlagnahmt. Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell