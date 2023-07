Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Frau im roten Kleid gesucht

Upgant-Schott - Wohnungseinbruch

Hage - Fallrohr beschädigt und geflüchtet

Hinte - Radfahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Frau im roten Kleid gesucht

Die Polizei sucht im Rahmen von Ermittlungen eine Frau, die in der Nacht zu Sonntag ein Lokal in der Marktpassage in Aurich besucht hat. In den Morgenstunden, gegen 3.30 Uhr, randalierte ein 36-jähriger Mann in der Lokalität und warf mit einem Glas. Zwei Personen wurden getroffen und leicht verletzt. Gegen den 36-Jährigen wird nun ermittelt. Kurz zuvor soll sich der Beschuldigte in dem Lokal auch gegenüber einer blonden Frau in einem roten Kleid unsittlich verhalten haben. Die Polizei bittet insbesondere diese Frau, aber auch Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

Upgant-Schott - Wohnungseinbruch

In ein Wohnhaus in Upgant-Schott ist eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Ihlingswarf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurden Wertsachen gestohlen. Die Tatzeit ist zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 0 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in dem Bereich etwas beobachtet haben, sich unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Hage - Fallrohr beschädigt und geflüchtet

In Hage kam es am Mittwoch im Katharinenweg offenbar zu einer Unfallflucht. Auf einem Grundstück wurde zwischen 8 Uhr und 12 Uhr das Fallrohr einer Garage beschädigt, vermutlich durch ein Kraftfahrzeug. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Ein Verursacher ist bisher nicht bekannt. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Hinte - Radfahrer verletzt

Ein 22-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Hinte verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Opel-Fahrer auf der Loppersumer Straße und wollte nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Emden abbiegen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen den 22-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

