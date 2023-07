Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Unfallflucht

Aurich - Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Unfallflucht

Am Dienstag hat sich in Ostgroßefehn eine Unfallflucht ereignet. Gegen 9.40 Uhr stieß ein Autofahrer auf einem Parkplatz am Verlaatsweg gegen das Heck eines schwarzen BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Verursacher soll noch ausgestiegen und sich den Schaden angesehen haben, dann jedoch davongefahren sein. Er wird beschrieben als etwa 60 Jahre alt, mit Glatze und schlanker Figur. Er trug eine kurze Hose und ein Poloshirt. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen blauen Pkw Kombi gehandelt haben. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Aurich sind am Dienstag vier Personen verletzt worden. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer war gegen 11.50 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs und wollte nach rechts auf ein Grundstück fahren. Hierfür bremste er ab, was ein nachfolgender 39-jähriger Transporter-Fahrer offenbar übersah und auf den Audi auffuhr. Der Audi-Fahrer, seine 32-jährige Beifahrerin und zwei Kinder wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

