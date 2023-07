POL-AUR: Wittmund - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots) - Brandgeschehen Marienhafe - Fahrzeuge brannten Auf dem Gelände des Bauhofs in Marienhafe hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Um kurz nach 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße Tjücher Moortun gerufen. Ein Opel Combo und ein VW Crafter waren auf dem Bauhof aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte ...

mehr