Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Radfahrerin bestohlen

Aurich - Handtaschenraub

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Radfahrerin bestohlen

In der Norder Innenstadt hat am Montag ein Unbekannter eine Fahrradfahrerin bestohlen. Eine 58-jährige Frau war um kurz nach 15 Uhr mit dem Fahrrad im Bereich Mühlenlohne / Westerstraße unterwegs, als sich von hinten ein bislang unbekannter Radfahrer näherte und ihr den Rucksack aus dem Fahrradkorb entwendete. Der Mann flüchtete fußläufig mit dem Diebesgut in Richtung Westerstraße / Laukeriege. Das Fahrrad ließ er am Tatort zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter 04931 9210.

Aurich - Handtaschenraub

In der Esenser Straße in Aurich ist am Sonntagabend einer 72-jährigen Frau die Handtasche geraubt worden. Die Seniorin war gegen 20 Uhr fußläufig auf dem Gehweg der Esenser Straße unterwegs, als ihr eine bislang unbekannte männliche Person die Handtasche aus der Hand riss und flüchtete. Die Tat ereignete sich vor einer Apotheke in Höhe Eschener Allee / Lützowallee. Der Täter lief anschließend mit der Tasche in Richtung Pferdemarkt. Er wird beschrieben als etwa 16 bis 18 Jahre alt und soll einen grauen Kapuzenpullover getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell