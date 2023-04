Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kellerbrand mit einer verletzten Person

Badem (ots)

Am Donnerstag, 27.04.2023 kurz vor 17:00 Uhr kam es im Keller eines Einfamilienhauses in Badem zu einem Brand. Beim Versuch eines Bewohners den Brand zunächst eigenständig zu bekämpfen, verletzte dieser sich schwer. Der Bewohner wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht. Im Einsatz befanden sich neben Notarzt und Rettungsdienst, Kräfte umliegender Feuerwehren. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch am Abend durch die Kriminalpolizei übernommen.

