Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

In der Straße Evermannsgatt in Greetsiel hat sich am Wochenende eine Unfallflucht ereignet. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, stieß ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken gegen einen roten Ford Kuga und beschädigte diesen am Heck. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Deichstraße in Norden kam es zu einer Unfallflucht. Am Sonntag zwischen 16.15 Uhr und 19.15 Uhr stieß ein Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit der Tür gegen die Beifahrerseite eines geparkten grauen Renault Mégane. Es entstand Sachschaden. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

