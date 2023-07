Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 16.07.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am späten Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Aurich einen 15-jährigen Jungen aus Aurich. Dieser befuhr die Wiesenstraße mit einem Elektrokleinstfahrzeug, hier ein sogenannter E-Scooter, obwohl für dieses Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Die Weiterfahrt mit dem Elektrokleinstfahrzeug wurde untersagt und der 15-jährige Junge an die Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Großefehn - Verkehrsunfall zwischen Fahrrädern mit einer schwerverletzten Person Am Samstagmittag kam es auf dem Verlaatsweg in Großefehn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrrädern. Diese befuhren den Verlaatsweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In einem Kurvenbereich mit einer angrenzenden Hecke kommt es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrräder. Dabei wird eine 23-jährige Frau aus Großefehn schwer verletzt und anschließend dem Krankenhaus zugeführt. Der 17-jährige Unfallgegner aus Großefehn bleibt unverletzt.

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Sonstiges

Fehlanzeige

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Straßenverkehrsgefährdung Norden - Ein 80-jähriger Mann aus Norden befuhr am Freitag gegen kurz nach 19:00 Uhr mit seinem Pkw (Audi SQ 8) die Norddeicher Straße und geriet dabei in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen und ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann anhalten und überprüfen. Er wurde im weiteren Verlauf in die Norder Klinik verbracht. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass der Mann vermutlich nicht mehr im Besitz eines Führerscheins war. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Dornum - Ein 42-jähriger Mann aus Marienhafe war am Samstag gegen 15:15 Uhr mit einem fahrerlaubnispflichtigen Kleinkraftrad (KKR) auf der Cankebeerstraße unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Es wurde festgestellt, dass der Mann nicht über eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügte. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vom Unfallort geflüchtet

Norden - Auf dem Parkplatz des Norder Krankenhauses kam es am Freitag in der Zeit zwischen 06:15 Uhr und 16:45 Uhr zu einer Beschädigung eines dort geparkt abgestellten Skoda Oktavia. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug vermutlich im Zuge eines Parkmanövers im Frontbereich. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Evtl. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Vom Unfallort geflüchtet

Marienhafe - Auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes im Mühlenloog kam es am Samstag in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der rechte Außenspiegel eines dort geparkten VW Polo beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne seine Beteiligung anzugeben oder feststellen zu lassen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden (Tel. 04931-9210).

Vom Unfallort geflüchtet

Norden - Auf dem Parkplatz des ehemaligen REAL-Marktes in Norden ist es am Samstag in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 17:55 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer berührte dort beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß abgestellten Opel Astra und beschädigte diesen im hinteren linken Bereich. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Wer Hinweise auf seine Identität oder sein Fahrzeug geben kann, möge sich mit der Polizei in Norden in Verbindung zu setzen (Tel. 04931-9210).

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hinte - Ein mit zwei Personen besetzter schwarzer Hyundai ist am frühen Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr in Hinte, Neuer Weg, verunfallt. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Pkw aus Emden kommend vermutlich nahezu ungebremst über den Einmündungsbereich der L 3 und geriet in einen Straßengraben. Die beiden Insassen aus der Krummhörn (männlich, 35 u. 38 Jahre alt) des Pkw wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Sie standen unter Alkoholeinfluss. Da noch nicht abschließend festgestellt werden konnte, wer von beiden das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hat, wurde bei beiden Männern eine Blutentnahme durchgeführt. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können oder denen das Fahrzeug bereits vorher aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Norden.

Kriminalitätsgeschehen

Bedrohung Großheide- Aufgrund von Streitigkeiten soll ein 33-jähriger Mann aus Osteel am Samstag gegen 17:00 Uhr einen 62-jährigen Großheider nach dessen Angaben mit einem Schlagstock bedroht haben. Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnte ein Schlagstock bei dem Beschuldigten nicht festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ladendiebstahl

Norden - Eine 74-jährige Frau aus Norden wurde am Samstag gegen 11:20 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt an der Gewerbestraße erwischt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl einer Lampe

Marienhafe - Von einer ehemaligen Gaststätte an der Rosenstraße entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag (19:00 Uhr) bis Samstag (15:00 Uhr) eine Lampe der Außenbeleuchtung. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Alkoholisiert einen Unfall verursacht In der Nacht zu Sonntag, gegen 02:15 Uhr, touchierte ein 32-jähriger Österreicher beim Ausparken mit seinem Audi einen dahinter geparkten Lkw in der Straße "Am Markt" in Wittmund. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 32-Jährige muss sich jetzt strafrechtlich für sein Handeln verantworten. Der Schaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe.

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Pkw aufgebrochen und Geld gestohlen In der Zeit von Freitag, 19:45 Uhr, bis Samstag, 11:00 Uhr, schlugen Unbekannte in der Straße "Zur Aseler Gaste" die Scheibe eines geparkten VW Passats ein. Aus dem Pkw eines 52-jährigen Wittmunders wurde anschließend Bargeld in geringer Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 zu melden.

