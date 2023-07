Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 15.07.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Hausfriedensbruch

Zu einem Polizeieinsatz kam es gegen Mitternacht im Bereich der Innenstadt von Aurich. Ein bereits am Vorabend in Erscheinung getretener alkoholisierter 52-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen weigerte sich den Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten, sodass die Polizei hinzugezogen wurde. Auch hier kam er dem polizeilichen Platzverweis nicht nach, sodass er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen wurde. Den Verursacher erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrerin stürzt alleinbeteiligt In der Nacht von Freitag auf Samstag stürzte auf der Oldersumer Straße in Aurich eine 57-jährige Radfahrerin mit ihrem genutzten Pedelec alleinbeteiligt. Die Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei ihr eine Alkoholisierung festgestellt. Für das bevorstehende Strafverfahren wurde der Unfallbeteiligten eine Blutprobe entnommen.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Bücher auf Marktplatz in Brand gessetzt

Am Freitag, gegen 23:00 Uhr, wurden durch unbekannte Täter mehrere Bücher aus dem öffentlichen Bücherschrank am Marktplatz in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die Polizei gelöscht werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter 04931-9210 zu melden.

Norden - Sachbeschädigung an Kfz

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23:00 - 00:26 Uhr) schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines PKW ein. Der betroffene PKW stand geparkt in der Dortmunder Straße in Norden. Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter 04931-9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahrzeug überschlägt sich nach Zusammenstoß

Am Freitagnachmittag kam es in der Heinrich-Heine-Straße in Norden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 61-jährige Norderin übersah dabei an der Kreuzung Im Thuner/Heinrich-Heine-Straße die vorfahrtsberechtigte 72-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Pkw der 61-jährigen überschlug. Durchd en Verkehrsunfall wurde sie leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das hiesige Krankenhaus verbracht. Die 72-jährige blieb unverletzt. Der überschlagene PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unter Alkoholeinfluss ein Kfz geführt

Am frühen Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 18:30 Uhr einen Volkswagen in der Eggelinger Straße. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer, ein 51-jähriger Wittmunder, alkoholisiert war. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades wurde gegen den Wittmunder ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Gefährliche Körperverletzung

In der Nacht zu Samstag, gegen 03:30 Uhr, wurde ein 26-jähriger Wittmunder in der Auricher Straße, in Höhe eines dort ansässigen Fitnessstudios, von mehreren derzeit unbekannten Männern angegriffen und durch Schläge leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462-9110 zu melden.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell