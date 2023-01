Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montag streiften sich zwei Lkw mit den Außenspiegeln bei Böhmenkirch.

Kurz nach 11 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Mercedes Sattelzug auf der Landstraße von Böhmenkirch in Richtung Bartholomä. Dort kam ihm ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes Actros entgegen. Die beiden Laster streiften sich mit den linken Außenspiegeln, so dass diese zu Bruch gingen. Die Fahrbahn ist an dieser Stelle ca. sechs Meter breit und die Lkw hätten, ohne sich zu berühren, aneinander vorbeifahren können. Bislang ist nicht klar, ob einer der beiden Lkw über den Fahrstreifen fuhr. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können oder den Unfall beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter Tel. 07331/93270 zu melden. Den Gesamtschaden an den fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 1.000 Euro.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

