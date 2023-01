Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei Gegenverkehr überholt

Am Montag erlitten zwei Personen bei einem Unfall in Ulm schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr war ein 42-Jähriger auf dem Kurt-Schuhmacher-Ring in Richtung Wiblingen unterwegs. Trotz durchgezogener Linie und Gegenverkehr überholte er mit seinem VW einen Traktor. Dabei kollidierte er frontal mit einem 79-Jährigen. Der kam ihm mit einem Opel entgegen. Bei dem Unfall erlitten die beiden Autofahrer schwere Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser. Ein Abschlepper barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392/9632320) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden an den beiden Autos auf jeweils 15.000 Euro. Auch am Traktor entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K9915 zeitweise komplett gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Hinweis der Polizei

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Halten Sie Abstände ein. Überholen Sie nur, wenn sie eine Gefährdung oder Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen können. Damit alle sicher ankommen.

++++0199410

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell