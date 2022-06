Polizei Bonn

POL-BN: Umfangreiche Verkehrskontrollen - Bonner Polizei ahndet falsches Verhalten von und gegenüber Radfahrenden

Um Unfälle mit Beteiligung von Radfahrenden zu reduzieren, führt die Bonner Polizei in regelmäßigen Abständen zielgerichtete Verkehrskontrollen durch. Am Dienstag (31.05.2022) kontrollierten rund 30 Beamtinnen und Beamte des Wach- und Wechseldienstes und des Verkehrsdienstes im Früh- und Spätdienst an insgesamt 12 Örtlichkeiten im Bonner Stadtgebiet. Dabei stellten sie 345 Verstöße fest. In 225 Fällen richteten sich die Maßnahmen dabei gegen Radfahrende. Zusätzlich bestreiften Verkehrssicherheitsberater der Bonner Polizei mit dem Fahrrad die Rheinufer und führten rund 50 Beratungsgespräche.

Bei den Kontrollen wurden in der Hauptsache Vorfahrts- bzw. Vorrangverstöße und die verbotswidrige Nutzung von Fahrbahnteilen geahndet. In fünf Fällen waren Verkehrsteilnehmer während der Fahrt mit ihrem Mobiltelefon beschäftigt. Bei zwei Fahrzeugen stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten illegales Tuning fest, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Ein Fahrzeugführer konnte bei seiner Kontrolle keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen.

