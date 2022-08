POL-HI: Geschwindigkeitsüberwachung entlang der B6 in Holle

Hildesheim (ots) - (fre) In der Zeit vom 10.08.2022, 20.00 Uhr, bis 11.08.2022, 08.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter, mutmaßlich durch Gewalteinwirkung, den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten PKW VW Golf der Farbe Rot in der Königsberger Straße in Elze. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 150 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Elze ...

