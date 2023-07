Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Werdum - Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Werdum ist ein Radfahrer am Freitag schwer verletzt worden. Gegen 9.10 Uhr fuhr ein 91 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad auf der Edenserlooger Straße in Richtung Altfunnixsiel. In Höhe der Einmündung Gastriege stürzte er nach ersten Erkenntnissen auf die Fahrbahn und prallte gegen einen Mercedes. Der 91-jährige Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 1.50 Uhr in Stedesdorf ereignet hat. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr mit einem Pkw-Gespann auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund und stieß mit seinem Anhänger gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw der Feuerwehr. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04462 9110.

