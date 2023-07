Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aufgefundenes Fahrrad in Neufunnixsiel, Landkreis Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Durch eine Spaziergängerin wurde am Samstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, ein Fahrrad in 26409 Wittmund (OT Neufunnixsiel) aufgefunden. Es handelt sich um ein graues Damenrad der Firma Sparta, Modell Athos, in 28 Zoll. Es sind zwei Körbe und eine auffällige, bunte Klingel am Fahrrad montiert. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Herkunft des angefügten Fahrrads geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell