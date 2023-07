Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Diebstahl

Werdum - Radfahrer nach Unfall verstorben

Carolinensiel - Unfallflucht am Hafen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Diebstahl

Am Wochenende sind in Wittmund zwei Warnbaken im Bereich Mühlenstraße / Tjarksweg gestohlen worden. Auch die zugehörigen Befestigungssockel wurden entwendet. Die Tatzeit ist zwischen Freitag, 10 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Werdum - Radfahrer nach Unfall verstorben

Der 91 Jahre alte Fahrradfahrer, der am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Werdum schwer verletzt wurde, ist verstorben. Der Mann aus Werdum war morgens mit dem Fahrrad auf der Edenserlooger Straße gestürzt und auf der Fahrbahn mit einem Auto kollidiert. Er war schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Dort er erlag er am Freitag seinen schweren Verletzungen.

(Erstmeldung vom 14.07.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/5558448)

Carolinensiel - Unfallflucht am Hafen

Auf dem Parkplatz am Yachthafen in Carolinensiel kam es zu einer Unfallflucht. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug beim Rangieren einen grauen VW Golf. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell