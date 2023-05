PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrradcodieraktion in Bad Homburg - Jetzt anmelden!

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die Polizei bietet am Freitag, dem 26.05.2023, zwischen 10 und 14 Uhr vor der Polizeistation Bad Homburg in der Saalburgstraße Fahrradcodierungen an.

Das Angebot ist kostenlos. Für das Fahrrad muss lediglich ein Kaufbeleg oder sonstiger Eigentumsnachweis vorgelegt werden. Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades eingeschlagen. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen (beispielsweise Leichtbaurahmen) ist daher aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich.

Der Code ermöglicht der Polizei, die rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzer gestohlener Räder ausfindig zu machen. Ein Aufkleber lässt erkennen, dass das Rad codiert ist und soll Diebe abschrecken.

Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an svo.pst-bad-homburg.ppwh@polizei.hessen.de unbedingt notwendig.

Es wird empfohlen, die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung vor der Codierung abzugleichen, da diese erfahrungsgemäß oft nicht übereinstimmen und eine Codierung in diesen Fällen nicht stattfinden kann. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell