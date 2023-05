PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Spielhalle überfallen +++ Versuchter Einbruch in Reihenhaus +++ Fahrraddiebstähle +++ Jugendliche beschädigen Bus +++ Nach Auffahrunfall davongefahren - Polizei stoppt Autofahrer mit über 5 Promille

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Spielhalle überfallen,

Friedrichsdorf, Seulberg, Am Houiller Platz, 11.05.2023, gg. 01.00 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf Seulberg kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Raub auf eine Spielhalle. Kurz nach 01.00 Uhr betrat ein maskierter Mann die am Houiller Platz gelegene Spielothek. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohte er den anwesenden Mitarbeiter und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einigen Hundert Euro Beute flüchtete der Täter anschließend über den Rosenweg in unbekannte Richtung. Er wird beschrieben als etwa 175 cm bis 180 cm groß und schlank. Getragen habe er eine helle Trainingshose und eine weiße Skimaske. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Reihenhaus,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Hölderlinweg, 10.05.2023, 16.50 Uhr bis 17.20 Uhr

(pa)In Bad Homburg Kirdorf wurde am Mittwochnachmittag versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Zum Ziel der Täter wurde zwischen 16.50 Uhr und 17.20 Uhr ein Reihenhaus im Hölderlinweg. Die Einbrecher versuchten es dabei sowohl an der Haustür, deren Glasscheibe sie beschädigten, als auch an der Terrassentür, an der Hebelspuren festzustellen waren. Die Türen hielten jedoch stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge flüchteten. Der Schaden, den sie hinterließen, wird auf insgesamt rund 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

3. Fahrraddieb beobachtet,

Oberursel, Freiligrathstraße, 10.05.2023, 11.45 Uhr

(pa)Am Mittwochmittag wurde in der Oberurseler Freiligrathstraße ein Fahrrad gestohlen und der Dieb dabei beobachtet. Ein graues Elektro-Damenrad der Marke "Zemo" - Modell "Tour 11S" - war vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt und mit einem Faltschloss gesichert. Gegen 11.45 Uhr näherte sich ein Unbekannter dem Pedelec, um das Schloss gewaltsam zu öffnen und mit dem Fahrrad in Richtung Innenstadt davonzufahren. Da der Täter dabei beobachtet wurde, liegt eine Personenbeschreibung des Mannes vor. Er soll Anfang 30, etwa 180 cm bis 190 cm groß und schlank gewesen sein. Getragen habe er Jeans, eine dunkle längere Jacke und eine schwarze Fischermütze. An dem gestohlenen Rad, dessen Wert sich auf rund 3.800 Euro beläuft, war kein Sattel montiert. Eine Fahndung nach dem Fahrraddieb blieb ohne Erfolg. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0.

4. Rennräder gestohlen,

Oberursel, Oberstedten, Alter Weg, 10.05.2023, 20.00 Uhr bis 11.05.2023, 06.30 Uhr

(pa)In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte in Oberusel Oberstedten zwei Fahrräder entwendet. Wie am Donnerstagmorgen zur Anzeige gebracht wurde, hatte jemand über Nacht einen vor einem Wohnhaus der Straße "Alter Weg" befindlichen Fahrradkäfig auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Aus dem Käfig wurden zwei Rennräder gestohlen. Der Wert der beiden Fahrräder beläuft sich insgesamt auf etwa 3.800 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

5. Jugendliche bei Vandalismus beobachtet, Usingen, Stockheimer Weg, 10.05.2023, 13.30 Uhr

(pa)In Usingen haben Jugendliche am Mittwochnachmittag an einem Omnisbus einen Schaden von rund 500 Euro angerichtet. Der Bus stand zur Tatzeit - gegen 13.30 Uhr - auf dem Gelände eines Autohauses im Stockheimer Weg, als eine Gruppe von vier Jugendlichen das Grundstück betrat und eine Tür des Linienbusses mit Gewalt aufdrückte. Nachdem die Jugendlichen den Bus betreten hatten, schlugen sie eine Glasscheibe des Fahrzeugs ein. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugenangaben zufolge sollen alle männlich und etwa 16 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Einer habe kurzes schwarzes Haar gehabt und eine schwarze Jogginghose, ein graues Sweatshirt und weiße Sneaker getragen. Ein weiterer sei mit hellblauen Jeans, einem hellbraunen Pullover sowie weißen Schuhen bekleidet gewesen und habe einen Rucksack mit sich geführt. Der dritte Jugendliche habe hellblaue Jeans, einen schwarzen Pullover und ebenfalls weiße Schuhe getragen. Der vierte soll schwarz gekleidet gewesen sein. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben können, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

6. Kia beschädigt,

Wehrheim, Saalburgstraße, 10.05.2023, 19.00 Uhr bis 11.05.2023, 10.00 Uhr

(pa)In Wehrheim kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Fall von Vandalismus an einem Pkw. Ein gelber Kia Sportage war zwischen 19.00 Uhr abends und 10.00 Uhr morgens in der Saalburgstraße geparkt, als jemand den Lack im Bereich der Beifahrerseite zerkratzte. Der angerichtete Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter (06081) 9208 - 0 entgegen.

7. Nach Auffahrunfall davongefahren - Polizei stoppt Autofahrer mit über 5 Promille, Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße, 10.05.2023, 13.50 Uhr

(pa)Infolge eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in Kronberg ereignete, kam eine Trunkenheitsfahrt ans Licht, deren Ausmaß auch die Polizei verwunderte. Gegen 13.50 Uhr befuhr ein Autofahrer aus Schwalbach die Frankfurter Straße aus Richtung Hainstraße kommend in Fahrtrichtung Sodener Stock. Als der Mann an der Einmündung der Jacques-Reiss-Straße bei Rotlicht anhielt, fuhr ein nachfolgendes E-Dreirad gegen das Heck des Pkw. Nach einer kurzen Unterredung entfernte sich der Fahrer des E-Trike mit seinem Gefährt unerlaubt von der Unfallstelle. Der geschädigte Autofahrer verständigte die Polizei und teilte auch mit, dass der Unfallgegner nach Alkohol gerochen habe. Eine Streife konnte den E-Dreirad-Fahrer daraufhin in der Nähe seiner Wohnanschrift in Kronberg fahrend antreffen und anhalten. Bei der Kontrolle des 43 Jahre alten Mannes wurde auch ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab, dass der Kronberger mit einem Wert von über fünf Promille unterwegs gewesen war. Für einen genaueren Wert muss nun auf die Auswertung eines Bluttests gewartet werden, da die extreme Alkoholisierung das polizeiliche Atemalkoholtestgerät an seine technischen Grenzen brachte.

Erschreckenderweise sind Alkoholwerte wie dieser nicht so selten wie man vielleicht annehmen mag. Regelmäßig stellen die Beamtinnen und Beamten bei Verkehrskontrollen oder nach Unfällen Werte von über drei oder gar über vier Promille fest. In den letzten Wochen wurden im Hochtaunuskreis gar drei Fälle gezählt, in denen das Messgerät nur noch die Meldung für "über 5 Promille" anzeigen konnte. Bereits eine geringe Alkoholisierung kann Wahrnehmung und Reaktionsvermögen beeinträchtigen, was im Straßenverkehr, der stets höchste Aufmerksamkeit fordert, zu erheblichen Gefahren führen kann. So ist es im vorliegenden Fall allein dem Zufall zu verdanken, dass es zu keinem schlimmeren Unfallgeschehen kam und niemand körperlich zu Schaden gekommen ist.

Der 43-Jährige Unfallverursacher muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

