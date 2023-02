Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Varel (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14:00 und 23:30 Uhr, ereignete sich in Dangast, Edo-Wiemken-Straße, auf dem Parkplatz eines Gästehauses ein Verkehrsunfall, bei welchem ein dort parkender VW Passat am hinteren Stoßfänger beschädigte wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ereignisort, ohne sich um dem Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

