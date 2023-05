PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruchsversuch in Gartenhütte +++ Schmierereien an Parkour Park +++ Pedelec gestohlen +++ Motorroller kurzgeschlossen +++ Anhänger mit Farbe beschmiert +++ Beim Rückwärtsfahren Kind verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruchsversuch in Gartenhütte,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Stedter Weg, 08.05.2023, 20.20 Uhr bis 09.05.2023, 19.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg Kirdorf versuchten Einbrecher von Montag auf Dienstag in eine Gartenhütte einzudringen. Wie am Dienstagabend festgestellt werden musste, hatten Unbekannte in der Zeit seit Montagabend ein im Stedter Weg gelegenes Kleingartengrundstück betreten und sich an der Tür der dortigen Hütte zu schaffen gemacht. Die Hebelversuche der Täter blieben ohne Erfolg, jedoch hinterließen sie einen Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Schmierereien am Parkour Park,

Königstein im Taunus, Hintere Schloßgasse, 08.05.2023, 14.00 Uhr bis 09.05.2023, 09.20 Uhr

(pa)In Königstein wurden am Dienstagmorgen im Bereich des Parkour Parks rechte Schmierereien festgestellt. Ersten Erkenntnissen nach hatte jemand in der Zeit seit Montagnachmittag an mehreren Stellen die Betonelemente der im Bereich "Hintere Schloßgasse" befindlichen Sport-/Freizeitanlage mit schwarzer Sprühfarbe verunstaltet. Da die Schmierereien augenscheinlich einen rechtsextremen Bezug haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei in Bad Homburg. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Pedelec gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Götzenmühlweg, 09.05.2023, 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr

(pa)Im Bad Homburger Götzenmühlweg kam es am Dienstagnachmittag zu einem Fahrraddiebstahl. Der Fahrer eines schwarzen Pedelecs der Marke "Mammut" - Modell "E-dition Sport 9" - hatte sein Rad an seiner Wohnanschrift abgestellt. Um es vor Dieben zu schützen war das vor einem Mehrfamilienhaus geparkte Elektrofahrrad mit einem Gelenkschloss gesichert. Zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Wohngrundstück und zerstörten das Fahrradschloss, um das knapp 3.000 Euro teure Fahrrad anschließend zu entwenden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Motorroller kurzgeschlossen,

Oberursel, Kapersburgstraße, 08.05.2023, 18.00 Uhr bis 09.05.2023, 05.50 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Oberusel einen Motorroller entwendet. Am Dienstagmorgen gegen 05.50 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass an einem zwischen der Freiligrathstraße und der Karl-Hermann-Flach-Straße verlaufenden Rad-/Fußweg ein beschädigter Motorroller liege. Wie sich herausstellte, war das deutlich beschädigte Kleinkraftrad über Nacht in der nahegelegenen Kapersburgstraße gestohlen worden. Unbekannte hatten den dort geparkten Roller offenbar kurzgeschlossen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet Personen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

5. Anhänger mit Farbe beschmiert,

Neu-Anspach, Siemensstraße, 06.05.2023, 18.30 Uhr bis 09.05.2023, 12.15 Uhr

(pa)Einen Schaden von schätzungsweise 1.200 Euro verursachten Unbekannte in den vergangenen Tagen in Neu-Anspach an einem Pkw-Anhänger. Der Anhänger war in der Siemensstraße geparkt, als ihn jemand zwischen Samstagabend und Dienstagmittag mittels Sprühfarbe verunstaltete. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet Personen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

6. Beim Rückwärtsfahren Kind verletzt,

Oberursel, Herzbergstraße, 09.05.2023, gg. 17.30 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag kam es in Oberursel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind Verletzungen davontrug. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 44-jähriger Autofahrer mit seinem Skoda die Herzbergstraße in Fahrtrichtung Liebfrauenstraße. Als der Mann im Kreuzungsbereich zur Liebfrauenstraße verkehrsbedingt rückwärtsfahren musste, achtete er dabei nicht ausreichend auf den rückwärtigen Bereich. So übersah der Autofahrer einen 11-jährigen Jungen, der sich mit seinem Fahrrad hinter dem Pkw befand. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte das Kind von seinem Rad. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

