POL-WHV: Ladendiebstahl in einem Elektronikfachmarkt - Zeuge greift ein

Horumersiel (ots) - Am Samstag, 22.04.23, gegen 08:05 Uhr, erhielt die Polizei in Jever Mitteilung über eine in einer Bäckerei in Horumersiel befindliche männliche Person, die Kunden belästigt. Vor Ort wurde ein 73-jähriger Mann festgestellt, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand: Lautstark schreiend und wiederholt in die Bäckerei ...

mehr