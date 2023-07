Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Zwei Autofahrerinnen sind am Montag in Aurich bei einem Unfall verletzt worden. Gegen 11.45 Uhr wollte eine 82-Jährige mit einem Renault von der Kreuzstraße auf die Kirchdorfer Straße einbiegen. Sie übersah hierbei eine von links kommende 44-jährige Fahrerin eines Ssangyong und stieß mit ihr zusammen. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag in Aurich-Tannenhausen ereignet hat. Eine 50-jährige Citroen-Fahrerin war gegen 11 Uhr auf der Dornumer Straße unterwegs und wollte nach links in die Straße An den Kieskuhlen abbiegen. Ein Transporter hinter ihr konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr ihr auf. Erst im Nachgang stellte die Citroen-Fahrerin fest, dass ihr Auto bei dem Unfall erheblich beschädigt wurde. Die Polizei bittet nun den Fahrer des weißen Kastenwagens sowie Zeugen des Unfalls, sich unter 04941 606215 zu melden.

