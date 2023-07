Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Marienhafe - Fahrzeuge brannten

Auf dem Gelände des Bauhofs in Marienhafe hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Um kurz nach 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße Tjücher Moortun gerufen. Ein Opel Combo und ein VW Crafter waren auf dem Bauhof aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Südbrookermerland - Schuppen in Brand geraten

Zu einem Schuppenbrand kam es in der Nacht zu Dienstag in Theene. Die Leitstellte wurde um kurz nach Mitternacht alarmiert. Als die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit im Hintertheener Weg eintrafen, stand auf einem Grundstück ein Schuppen bereits in Vollbrand. Das Feuer war bereits auf den Dachstuhl eines angrenzenden Einfamilienhauses übergesprungen. Der Bewohner des Hauses hatte das Gebäude bereits verlassen können. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Rauchgasintoxikation und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten der Feuerwehr, die mit rund 80 Kräften im Einsatz war, dauerten etwa zwei Stunden. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf eine sechsstellige Euro-Summe geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

