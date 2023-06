Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Motoradfahrerin übersieht PKW

A 61/Dorsheim (ots)

Eine 40-jährige Motorradfahrerin übersah bei einem Überholmanöver am 11.6.2023 gegen 12:40 Uhr auf der A 61 einen PKW. Es kam zum Unfall, bei dem die Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Dabei befuhr die 40-Jährige die A 61 in Höhe von Dorsheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen. An dieser Stelle wollte die Bikerin ein anderes Fahrzeug überholen und zog nach links auf die Überholspur. Sie übersah dabei aber den PKW eines 32-Jährigen, der sich bereits auf der Überholspur befand. Es kam zum Zusammenstoß. Die 40-Jährige, die letztendlich glücklicherweise nicht stürzte, sondern das Motorrad noch stoppen konnte, wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr nur leicht beschädigtes Motorrad wurde abgeschleppt. Den Schaden am PKW des 32-Jährigen schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

