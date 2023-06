Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60, Dreieck Mainz: Verkehrsunfall mit 5 Verletzten und Vollsperrung

Ingelheim, OT Heidesheim (ots)

Am 11.06.23 kam es am Autobahndreieck Mainz, A 60 in Fahrtrichtung Darmstadt, gegen 11:57 h zu einem folgenschweren Unfall. Nach ersten Ermittlungen kam es auf der Hauptfahrbahn zu Bremsungen wegen eines auffahrenden PKW. Eine 50-jährige Opel-Fahrerin aus dem Kreis Mainz-Bingen konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und wich vom rechten auf den linken Fahrstreifen aus. Hierbei kollidierte sie mit einem bereits dort befindlichen 32-jährigen Hyundai-Fahrer aus dem Raum Groß-Gerau. Der Opel schleuderte in der Folge zunächst nach rechts, prallte dort gegen den BMW einer 26-jährigen Frau aus dem Bereich Darmstadt und anschließend links in die Mittelleitplanken. Der Opel kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Folgen: Die 4 Insassen des Opel, sowie der Fahrer des Hyundai wurden leicht verletzt (Prellungen, Schürfwunden, HWS). Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR. Die A 60 in Richtung Darmstadt musste wegen der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge von 12 h bis 13:20 h voll gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau von ca. 3 km Länge. Außer der Autobahnpolizei Heidesheim waren noch 5 Rettungswagen und ein Einsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr Mainz im Einsatz.

