POL-VDMZ: Feiertagsfahrverbot missachtet

A 61/A 63 - Albig (ots) - Zu einem Fahrzeugbrand kam es am 5.6.2023 gegen 14:30 Uhr auf der A 61 am Autobahnkreuz Alzey. Dort geriet in der Überleitung zur A 63 in Richtung Mainz aus bislang unbekannter Ursache der PKW eines 45-Jährigen in Brand. Der Mann und sein 28-jähriger Beifaher konnten das Auto rechtzeig verlassen. Beide bleiben unverletzt. Der Wagen brannte vollständig aus. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Alzey gelöscht, die mit 12 Kräften vor Ort war. ...

mehr