Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Wohnmobil kippt auf Autobahn um

A 61/Gundersheim (ots)

Weil an seinem Wohnmobil Reifen geplatzt waren, verlor ein 22-Jähriger die Kontrolle über das Fahrzeug und kippte damit um. Dabei fuhr der junge Mann am 8.6.2023 gegen 15 Uhr die A 61 in Höhe Gundersheim, als er wegen des Reifenplatzers die Kontrolle über sein Wohnmobil verlor. Das Fahrzeug kollidierte hierdurch zunächst mit der Mittelschutzplanke, schleuderte nach rechts und prallte in die rechte Schutzplanke. Von dort schleuderte das Wohnmobil wieder auf die Fahrbahn und kippte auf die rechte Fahrzeugseite und kam dann zum Stillstand. Blockiert waren zunächst beide Fahrstreifen, so dass der Verkehr über die Standspur geleitet werden musste. Zu einer Kollision mit anderen Fahrzeugen kam es nicht. Der junge Mann blieb unverletzt. Er wurde jedoch vor Ort vorsorglich von Kräften des Rettungsdienstes untersucht. Die Autobahnpolizei und die Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab. Das Wohnmobil, an dem ein Schaden von ca. 20.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

