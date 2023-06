POL-VDMZ: Abfahrtskontrollen - LKW-Fahrer mussten stehen bleiben

A 61/Gundersheim (ots) - Weil an seinem Wohnmobil Reifen geplatzt waren, verlor ein 22-Jähriger die Kontrolle über das Fahrzeug und kippte damit um. Dabei fuhr der junge Mann am 8.6.2023 gegen 15 Uhr die A 61 in Höhe Gundersheim, als er wegen des Reifenplatzers die Kontrolle über sein Wohnmobil verlor. Das Fahrzeug kollidierte hierdurch zunächst mit der Mittelschutzplanke, schleuderte nach rechts und prallte in die ...

