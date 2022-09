POL-NI: Steimbke: Strohmiete brennt vollständig nieder -Polizei ermittelt hinsichtlich Brandursache

Bückeburg (ots) - Am 12.09.2022 kam es in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 18:15 Uhr in der Neuen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine am rechten Fahrbahnrand in Höhe eines dort ansässigen Ingenieurbüros ordnungsgemäß abgestellte, neuwertige BMW-Limousine wurde im Frontbereich beschädigt. Die verursachende Person setzte ihre Fahrt nach dem Unfall fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. ...

