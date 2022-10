Polizei Salzgitter

Salzgitter Bad: Überfall auf Tankstelle

Samstag, 22.10.2022, gegen 11:45 Uhr

Am Samstagmittag, gegen 11:45 Uhr, betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Salzgitter Bad. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die 66-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle auf, die Kasse zu öffnen. Im weiteren Verlauf entnahm der Täter eine bislang unbekannte Summe an Bargeld aus der Kasse und flüchtete unerkannt vermutlich zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief negativ. Die Mitarbeiterin der Tankstelle blieb unverletzt. Beschreibung des Täters: männlich, zirka 20 - 25 Jahre alt, zirka 175 cm groß, bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, weißem T-Shirt, schwarzer Jogginghose mit weißen Streifen (Marke adidas) sowie mit weißen Sportschuhen. Der Täter trug zudem eine schwarze Sturmhaube mit rotem Rand. Bereits vor vier Wochen war die Tankstelle Ziel eines Überfalles, die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise erbittet die Polizei Salzgitter unter 05341 / 1897-0.

