Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kraftstoff gestohlen

Unbekannte haben auf einer Baustelle in Aurich Kraftstoff gestohlen. Die Täter betraten nach ersten Erkenntnissen zwischen Freitag und Dienstag die Baustelle am Stiegelhörner Weg, Zum Schirumer Leegmoor und zapften von Baustellenfahrzeugen hunderte Liter Kraftstoff ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Marienhafe - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Marienhafe hat sich am Wochenende ein Diebstahl ereignet. In der Rosenstraße entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 5 Uhr, hunderte Meter unterschiedlicher Kabel. Zudem wurde ein Baucontainer durchwühlt. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Auto zerkratzt

Unbekannte haben am Montag in der Straße Glückauf in Norden ein Auto zerkratzt. Beschädigt wurde der Lack eines roten Mazda 6. Die Tatzeit ist zwischen 8.30 Uhr und 9.40 Uhr. Zu dieser Zeit stand der Wagen auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarkts. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

