Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung nach "Shoulder Surfing" in Trierer Supermarkt

Trier (ots)

Am 25. Mai 2022 spähten unbekannte Täter die PIN der 64-jährigen Geschädigten während eines Zahlungsvorgangs im Kassenbereich einer Trierer Supermarktfiliale aus. Anschließend entwendeten die Täter die Zahlungskarte der Geschädigten auf dem Parkplatz des Marktes mit einem Ablenkungsmanöver.

In der Folge hob die unbekannte Tätergruppierung an verschiedenen Geldautomaten in Bankfilialen in Trier, Winnweiler und St. Goar Geld ab. Insgesamt erbeuteten die Tatverdächtigen eine Bargeldsumme im unteren vierstelligen Bereich.

Mit Fotos der Überwachungsaufnahmen aus dem Supermarkt sowie aus verschiedenen Bankfilialen sucht die Polizei nun nach Hinweisen.

Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Trier auf unter der 0651-9779-2290.

Fahndungsfotos: https://s.rlp.de/vELxi

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell