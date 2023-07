Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In der Marienkamper Straße in Esens kam es am Mittwoch zu einem Diebstahl. Eine 62-jährige Frau stellte gegen 12.40 Uhr für etwa zehn Minuten ihr Fahrzeug auf der Straße ab. Diesen Moment nutzte ein bislang Unbekannter und entwendete von dem Beifahrersitz des graubraunen VW Tiguan eine Geldbörse und ein Handy. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

In der Westerstraße in Esens wurde am Mittwoch ein Pedelec gestohlen. Zwischen 10.15 Uhr und 10.30 Uhr brachen Unbekannte das Schloss eines dunkelroten Damenrads der Marke Flyer auf und entwendeten das Pedelec. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Bei einem Verkehrsunfall in Westerholt sind am Mittwoch zwei Personen verletzt worden. Ein 72-jährige Mercedes-Fahrer war gegen 20 Uhr auf der Esenser Straße unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr. Hierbei stieß er mit einem 37-jährigen Motorradfahrer zusammen, der daraufhin stürzte. Der Motorradfahrer und die 34-jährige Sozia wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell