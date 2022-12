Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Einbruchsdiebstahl in die Kindertagesstätte Roxheim

Roxheim (ots)

In den vergangen Wochen kam es im Stadtgebiet Bad Kreuznach zu mehreren Einbruchsdelikten zum Nachteil verschiedener Kindertagesstätten. Am 07.12.2022, 06:35 Uhr meldet eine Mitarbeiterin der Polizei einen Einbruch in die Kindertagesstätte Roxheim. Die bis dahin unbekannten Täter brachen in das Gebäude in der Nacht vom 06. auf den 07.12.2022 durch Aufhebeln einer Terrassentür ein. Im Rahmen der polizeilichen Tatortaufnahme wird ein Gesamtschaden von ca. 12000 Euro festgestellt. Die Einbrecher erbeuteten durch die Tat Elektronikartikel und verursachten Gebäudeschaden. Durch die weiteren Ermittlungen der Kriminalinspektion Bad Kreuznach ergeben sich noch am selben Tag Hinweise auf die Täterschaft. Die Wohnung zweier Verdächtiger wird daraufhin in Bad Kreuznach durchsucht. Hierbei kann nahezu das gesamte Diebesgut sichergestellt werden, was aus der zuvor genannten Tat stammt. Der 29jährige und 36jährige Beschuldigte wurden daraufhin vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am 08.12.2022 der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt. Nach Erlass von Haftbefehlen, erfolgte die Verbringung der beiden Täter in die Haftanstalt.

