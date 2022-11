POL-BOR: Bocholt - Kind leicht verletzt

Bocholt (ots) - Ereignisort: Bocholt, Adenauerallee; Ereigniszeit: 25.11.2022, 18.30 Uhr; Aus ungeklärter Ursache ist es am Freitag in Bocholt zu einem Brand in zwei Abfallbehältern an einer Schule gekommen. Das Geschehen spielte sich gegen 18.30 Uhr in einer Unterführung auf dem Gelände an der Adenauerallee ab. Das Feuer zog zwei Container sowie die Fassade der Schule und eines angrenzenden Gebäudes in ...

