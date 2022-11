Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 16-Jährige bei Verkehrsunfall verstorben

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kaiserstiege / Hermann-Löns-Weg; Unfallzeit: 25.11.22, ca. 14.55 Uhr;

Tödliche Verletzungen erlitt eine 16-jährige Ochtuperin am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall. Bisheriger Ermittlungsstand: Eine 56 Jahre alte Autofahrerin aus Bad Bentheim hatte den Hermann-Lönsweg aus südlicher Richtung kommend befahren und wollte die Kreuzung mit der Kaiserstiege geradeaus überqueren. Dabei kam es gegen 14.55 Uhr zum Zusammenstoß mit einer 16 Jahre alten Leichtkraftradfahrerin. Diese hatte die Kaiserstiege in Richtung Gronau befahren und kam für die Autofahrerin von rechts. An der Unfallstelle gilt die Vorfahrtregel "Rechts-vor-Links." Die Jugendliche verstarb noch an der Unfallstelle. Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Münster unterstützte die Polizeiarbeit am Unfallort. Die Kreuzung wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. (fr)

