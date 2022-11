Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrerin fährt gegen sich öffnende Autotür

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Josef-Willenbrink-Straße; Unfallzeit: 24.11.2022, 10.40 Uhr;

Schwere Verletzungen hat sich eine 85 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Gescher zugezogen. Als ein 51-Jähriger Marler gegen 10.40 Uhr aus seinem gerade geparkten Wagen aussteigen wollte und dazu die Fahrertür öffnete, hatte er nicht auf den rückwärtigen Verkehr geachtet. Die Gescheranerin kollidierte mit der Tür und stürzte infolgedessen zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Gestürzte in ein Krankenhaus. Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass "Dooring-Unfälle" wie gerade geschildert, durch den "holländischen Griff" verhindert werden können. Was sich hinter diesem Begriff verbirgt, ist in einem Video der Polizei NRW anschaulich dargestellt. Hier der Link dazu: https://polizei.nrw/medien/dooring-1 (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell