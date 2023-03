Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin nach Auffahrunfall leicht verletzt

Wenden (ots)

Auf der Schubertstraße ereignete sich am Dienstag (14.03.2023) um 14:20 Uhr ein Verkehrsunfall. Als eine vorausfahrende Autofahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste, kam es in der Folge zu einem Auffahrunfall, an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 38-jährige Beteiligte wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

