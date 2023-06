Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Waldbrand beu Neu Wandrum schnell durch Feuerwehr gelöscht

Gadebusch (ots)

Am 03.06.2023 kam es gegen 16:00 Uhr zu einer Brandentwicklung in einem Waldstück bei Neu Wandrum (LK LUP) südwestlich des Neumühler Sees bei Schwerin. Aus bisher unbekannter Ursache geriet eine ca. 300 Quadratmeter große Lichtung mit trockenem Unterholz in Brand. Die eingesetzten Feuerwehren der Umgebung konnten ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 - 15.000EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstifung ein. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Gadebusch unter 03886/722-295 oder über die Internetwache www.mvnet.de. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die aktuell erhöhte Gefahr der Waldbrandstufe 4 hin. Waldbesucher sollten sich rücksichtvoll und mit besonderer Vorsicht bewegen und öffentliche Straßen und Wege nicht verlassen. Im Auftrag Steffen Roeske Polizeirevier Gadebusch

