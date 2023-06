Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Rostock, OT Krummendorf

Rostock (ots)

Am 03.06.2023 ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Straße "Up´n Warnowsand" in Rostock, OT Krummendorf. Ein 63-jähriger deutscher Fahrzeugführer kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde infolge des Zusammenstoßes verletzt und musste durch den eingesetzten Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Vor Ort wurde die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt. An dem Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Der PKW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Sebastian Haacker Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell