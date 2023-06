Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 104 bei Schwerin

Schwerin (ots)

Am 02.06.2023 gegen 19:30 Uhr kam es auf der B104 bei Schwerin zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines Motorrades die B104 von Schwerin kommend in Richtung Rampe. In einer Kurve verlor der 21-Jährige alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall, wodurch sich der Kradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad und der Verkehrseinrichtung entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 EUR. Die B104 wurde im Bereich der Unfallstelle für etwa vier Stunden vollgesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin wurde ein Sachverständigen für die Unfallrekonstruktion hinzugezogen.

