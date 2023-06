Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei nach Böschungsbrand in Rostock

Rostock (ots)

Am 28. Mai kam es gegen 18 Uhr zu einer Brandentwicklung in unmittelbarer Nähe der Bahnstrecke Dalwitzhofer Weg in Richtung Kavelstorf. Dies wurde durch den Polizeihubschrauber beobachtet, der an diesem Tag im Rahmen des Fußballspiels zwischen dem F.C. Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig eingesetzt war. Insgesamt brannte eine dreieckige Fläche von ca. 2.000 qm, bestehend aus Wiesen und einer Baumgruppe. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Während der Tatortbesichtigung konnte ein circa fünf Meter langer, vollständig ausgebrannter Kabelkanal als möglicher Ursprung des Feuers lokalisiert werden. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizeiinspektion Rostock nach Zeugen. Wer hat am Nachmittag/frühen Abend des 28. Mai verdächtige Personen im Bereich zwischen den Kleingartenanlagen "Hellbachtal" und "Dalwitzhofer Weg" wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 038149161616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

